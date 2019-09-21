В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоится матч между «Зенитом» и «Рубином». Команды встретятся в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.

На данный момент «Зенит» располагается в верхней части турнирной таблицы, но не является единоличным лидером. В активе «сине-бело-голубых» 20 набранных очков после девяти матчей, столько же у «Краснодара» и «Ростова».

«Рубин» занимает десятую строчку таблицы и имеет десять очков.

Перед началом матча «Зенит» организует встречу с легендами фанатского движения, которому исполняется 39 лет. В честь этого события пройдет показ фильма «Наше имя — „Зенит“» и встреча с его главными героями.