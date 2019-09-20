Матч Кубка России между красноярским «Енисеем» и петербургским «Зенитом» рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.

Как сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых», 35-летний рефери назначен на игру «Зенита» четвертый раз в карьере. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич из Смоленска и Александр Чекалин из Воронежа. Инспектором матча будет Юрий Баскаков, представляющий Московскую область.

В трёх предыдущих встречах, которые обслуживал Волошин, «Зенит» одерживал победы. Последний матч состоялся в марте 2019-го года, когда «Зенит» на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 3:1.

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» состоится в среду, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.