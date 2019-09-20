Российская фигуристка Александра Трусова исполнила короткую программу на мемориале Ондрея Непелы, который входит в серию Challenger. Для спортсменки этот старт стал первым в сезоне после контрольных прокатов.

В своей короткой программе Трусова исполнила двойной аксель, тройной флип и сложный каскад из тройных лутца и риттбергера. Судьи оценили выступление россиянки на 74,91 балла. Она выступала в первой группе участниц под четвертым номером, всего на лед выйдут 19 спортсменок, в силе которых ещё две россиянки — Станислава Константинова и Мария Сотскова.

В Братиславе Трусова впервые представила публике своё новое платье. Особенностью стало то, что по ходу проката платье изменило цвет со светло-серого на тёмный. Аналогичный костюм-трансформер сшили и для Анны Щербаковой, она показала его ещё на контрольных прокатах.