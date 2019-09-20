Сборная России по волейболу встретится с командой Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы среди мужских команд. Игра будет проходить сегодня, 21 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Матч состоится в Любляне на «Арене Стожице».

В заключительном матче группового этапа подопечные Туомаса Саммельвуо уверенно обыграли Словению со счётом 3:0. Для сборной России эта победа стала пятой подряд в рамках континентального первенства.

На старте чемпионата команда Саммельвуо показала стопроцентный результат и одержала четыре победы в четырех матчах. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0, а в четвертой игре одолели Финляндию в трех партиях.