В Солт-Лейк-Сити продолжается турнир серии Challenger — U.S. International Figure Skating Classic. В 3:35 по московскому времени стартовала произвольная программа спортивных пар, в которой выступают россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

По итогам короткой программы Тарасова и Морозов заняли второе место, судьи оценили их прокат на 74,85 балла. На первой строчке расположились представители США Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук, которым судьи поставили 76,23 балла. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Китая Чен Пэн и Ян Цзинь, их результат составил 67,90.

В произвольной программе российская пара выйдет на лёд под предпоследним, восьмым номером.

Напомним, Тарасова и Морозов являются единственными представителями России на данном турнире. Начиная с этого сезона фигуристы тренируются в США под руководством Марины Зуевой.