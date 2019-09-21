В Гданьске (Польша) подходит к концу пятый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, в заключительный день соревнований, состоятся произвольные программы у юношей и в танцах на льду.

Юноши начнут свои выступления в 12:00 по московскому времени. После короткой программы лидирует российский фигурист Даниил Самсонов, который тренируется в группе Этери Тутберидзе. Второе место занял японец Юма Кагияма, третьим идет итальянец Даниэль Грассль, который также владеет четверными. Ещё один россиянин Глеб Лутфуллин занимает четвертое место.

В танцах на льду Россию представляет только один дуэт — Екатерина Каташинская и Александр Васькович, они идут на третьем месте после ритм-танца. Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов снялись с турнира по медицинским показаниям.