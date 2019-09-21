Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Сеуле под вторым номером, встретится с представительницей Польши Магдой Линетт в полуфинальном матче. Игра будет проходить сегодня, 21 сентября, ориентировочное время начала — 9:15 мск.

В предыдущем раунде турнире Александрова выбила из борьбы представительницу США Кристи Эрим Анн. Игра завершилась в трех сетах со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.

В ходе матча россиянка показала впечатляющую статистику: она сделала 22 подачи навылет, в то время как её соперница подала навылет лишь дважды. Александрова записала на свой счет четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Американка два раза ошиблась на подаче и сделала два брейка.