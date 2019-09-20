Мужская сборная России по регби с поражения стартовала на Кубке мира. Россияне уступили сборной Японии со счетом 10:30.

Турнир в эти дни проходит в Японии. В матче соперники сборной России набрали 4 очка за победу, а также одно бонусное очко за четыре и более попытки. У России в графе заработанные очки пока стоит ноль. Первый тайм матча Япония — Россия завершился со счетом 12:7, во втором тайме японцы разгромили россиян со счетом 18:3.

Отметим, встреча России и Японии стала для капитана сборной России Василия Артемьева 90-м в составе национальной команды, а для Юрия Кушнарева — 112-й, что является рекордом сборной.

Следующей встречей в рамках группового этапа Кубка мира по регби для сборной России станет матч против команды Самоа. Встреча пройдет во вторник, 24 сентября. Также на групповом этапе турнира россияне сыграют с Ирландией и Шотландией. Завершится турнир 2 ноября.