Россиянин Хабиб Нурмагомедов в пятницу, 20 сентября, празднует свой 31-й день рождения. UFC на своим официальном аккаунте в твиттере поздравила своего чемпиона в легком весе.

«С Днем рождения, Хабиб, — написано на английском языке.

Российский боец провел в карьере 28 боев, во всех них одержав победу. Напомним, 7 сентября Хабиб в титульном бою победил американца Дастина Порье с помощью удушающего прием в третьем раунде.

Ближайший бой боец, скорее всего, проведет против Тони Фергюсона. Дата поединка по неизвестна.