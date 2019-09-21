В Российской Премьер-лиге сегодня, 21 сентября, состоятся два матча в рамках 10 тура.

На 14:00 запланировано начало матча между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене». Главным арбитром встречи назначен судья Станислав Васильев из Ижевска, его помощниками станут Николай Еремин и Валентин Мурашов. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Также в субботу состоится встреча футбольного клуба «Тамбов» с «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске — именно в этом городе домашние матчи проводит тамбовский клуб. Встреча назначена на 19:00 по московскому времени. Рассудит «Тамбов» и «Ростов» бригада арбитров во главе с петербуржцем Василием Казарцевым. Помогать на линии ему будут Дмитрий Мосякин и Александр Кудрявцев. Прямая трансляция матча доступна на сайте Nevaport.