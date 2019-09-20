Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова вспомнила, как сменила спортивное гражданство. С лета она выступает за Польшу.

По словам Кураковой, когда он впервые оказалась на соревнованиях в Польше, то ей очень понравилось выступать, понравился город и люди. Она пообщалась с представителями польской стороны, после чего позвонили родители и начали все обсуждать. Куракова отметила, что Марек Калижек из Федерации сказал, что они одна семья.

«И поначалу, может, это были просто красивые слова, но теперь я хорошо чувствую, что да, мы одна большая дружная семья, где все поддерживают друг друга», — приводит слова Кураковой twizzle.com.ru.

Сейчас Куракова работает под руководством Брайана Орсера в канадском Торонто вместе с Евгенией Медведевой.

Ранее, представляя новую страну на первом соревновании, Куракова стала чемпионкой Польши и победительницей турнира четырёх стран — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.