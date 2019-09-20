Футбольный клуб «РБ Лейпциг» сегодня, 21 сентября, проведет матч в рамках пятого тура чемпионата Германии против бременского «Вердера».

Встреча пройдет на стадионе «Везерштадион» в Бремене и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «РБ Лейпциг» является единоличным лидером в турнирной таблице Бундеслиги, после четырех туров команда Юлиана Нагельсманна имеет 10 очков: три победы (над «Унионом», «Айнтрахтом» и «Боруссией» М) и одна ничья — с «Баварией».

Отметим, что и на групповом этапе Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» является лидером своего квартета после первого тура. На этой неделе немцы одержали победу над лиссабонской «Бенфикой» в гостях и с тремя очками занимают первое место в группе. Петербургский «Зенит» делит 2-3 строчку с французским «Лионом», их встреча завершилась со счетом 1:1.