Стал известен состав московского «Спартака» на матч десятого тура чемпионата России с «Уфой». Встречу пропустит центральный защитник Георгий Джикия. Как сообщает официальный сайт московского клуба, у игрока мышечное переутомление, поэтому он не играет для профилактики. Джикию заменит другой центральный защитник Илья Кутепов, который выступит в паре с Жиго.

По краям обороны сыграют Рассказов и Айртон, в центре полузащиты Гулиев, Зобнин и Тилль. Игроки группы атаки — Шюррле, Бакаев и Понсе. В запасе в этот раз остался чешский новичок команды Крал.

Напомним, Джикия является капитаном команды, которая проиграла три своих последних матча.

Матч «Уфы» и «Спартака» начнется на стадионе «Нефтяник» в 17.30. Трансляцию можно посмотреть здесь.