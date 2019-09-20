Российская фигуристка Станислава Константинова упала во время исполнения короткой программы на челленджере ISU «Мемориал Ондрея Непелы».

Выступление не задалось с самого начала: Константиновой пришлось слишком долго ждать включения музыки, из-за чего она сбилась и попросила у судей начать еще раз. В заявленном контенте фигуристка допустила сразу две ошибки: упала с тройного лутца и едва удержалась на ногах во флипе из каскада. В итоге судьи оценили выступление россиянки в 58,19 балла, что дало ей промежуточное третье место.

На первом месте сейчас находится Александра Трусова. Впереди выступление Марии Сотсковой.