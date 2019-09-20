Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз отказал Александру Кокорину в регистрации его как игрока команды.

Эту новость Семак сообщил в своем «Инстаграме», очень бурно отреагировав на происходящее. «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти,на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой», — написал главный тренер «Зенита». По словам Семака, Кокорин не только год провел в заключении за поступок, который совершали 99% мужчин, его оставили на 5 месяцев вне футболу.

«Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества,но и для футбола», — отметил Семак, добавив, что на официальном сайте РФ можно увидеть состав комитета по статусу игроков, которые отказали Кокорину в регистрации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak) 20 Сен 2019 в 6:20 PDT

Напомним, после освобождения по УДО из ИК-4 Александр Кокорин вновь подписал контракт с «Зенитом».