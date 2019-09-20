Челленджер ISU «Мемориал Ондрея Непелы» пока не очень удачен для российских фигуристок. Вслед за Станиславой Константиновой ошибками в короткой программе «порадовала» болельщиков Мария Сотскова.

Фигуристка, катавшаяся под композицию «To Build A Home» группы The Cinematic Orchestra, упала дважды: с сольного тройного и первого прыжка в каскаде, который в итоге не доделала. В итоге судьи оценили ее выступление в 48,93 балла.

Ранее не задалось выступление Станиславы Константиновой. Ей пришлось слишком долго ждать включения музыки, из-за чего она сбилась и попросила у судей начать еще раз. Судьи оценили выступление россиянки, упавшей с тройного лутца в 58,19 балла.

На первом месте сейчас находится Александра Трусова.

Произвольные программы женщины покажут завтра в полдень.