Футболисты петербургского футбольного «Зенита» подготовили видеопрофайлы в честь Международной недели глухих. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Для того, чтобы привлечь внимание к вопросам формирования доступной среды для глухих, игроки «Зенита» снялись в роликах, где на русском жестовом языке назвали свой игровой номер, инициалы и футбольное амплуа. Согласно данным клуба, на каждый домашний матч «Зенита» приходит около 60 болельщиков с нарушением слуха: фанаты клуба есть как на обычных трибунах, так и на «Вираже». Для помощи болельщикам с ограничениями по слуху и зрению, а также с ограничениями опорно-двигательного аппарат футбольным клубом «Зенит» реализуется комплексная программа помощи маломобильным группам населения.

Отметим, Международная неделя глухих отмечается в 2019 году с 23 по 30 сентября, завершается она Международным днем глухих.