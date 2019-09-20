На сайте Российского футбольного союза приводится объяснение, почему «Зениту» было отказано в дозаявке на сезон форварда Александра Кокорина. Исходя из объяснений РФС, петербургский клуб не успел зарегистрировать футболиста в качестве свободного агента во временной промежуток (16 сентября 2019 года).

Как заявил представитель Комитета РФС по статусу игроков, рассмотренное дело было уникальным и сложным. Как сказано в заявлении, футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации должно приниматься с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Рассмотрев документ, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для Кокорина, который не мог приступить к работе в клубе фактически и юридически до момента окончания регистрационного периода.

Отметим, что Кокорин официально вышел из тюрьмы по УДО в понедельник, 17 сентября. Как сообщалось в СМИ, контракт с «Зенитом» он подписал 16 сентября, находясь в колонии.

Примечательно, что одним из членов комитета по статусу игроков является гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Напомним, Сергей Семак — в шоке от решения РФС.