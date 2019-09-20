Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил свою эмоциональную реплику, в которой неоднозначно высказывал свое недоумение о запрете регистрации Александра Кокорина. Напомним, в посте Семак утверждал, что 99% людей делали в своей жизни то, что делал и Кокорин.

Семак оставил фотографию, но заменил слова.

«Прошу прощения за удаленный пост. Информация требует более тщательного изучения и проверки», — написал Семак.

Напомним, что 20 сентября стало известно, РФС отказался регистрировать Александра Кокорина, поскольку «Зенит» не успел зарегистрировать его в качестве свободного агента до 16 сентября.