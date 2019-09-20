19 сентября 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет высокотехнологичное оборудование для экстренной дезинфекции воздуха.

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Детский городской клинический центр им. К.А. Раухфуса — многопрофильное медицинское учреждение с полуторовековой историей, осуществляющее медицинский уход за детьми всех возрастов и этапов жизни. Заместитель главного врача по лечебной работе детского клинического центра им. К.А. Раухфуса Ирина Ильинец рассказала про оборудование, которое появилось в учреждении благодаря программе «Мир без слёз»: «Наше учреждение участвует в данной программе уже в третий раз, благодаря прошедшим акциям необходимым оборудованием были оснащены отделения травматологии и хирургии, а также были приобретены два операционных стола, оборудованных для проведения высокотехнологических операций. В рамках акции «Мир без слез» всегда проходит детский праздник, что благоприятно сказывается на лечебном процессе. Позитивные эмоции помогают ребенку выздороветь быстрее. Огромное спасибо ВТБ, они делают мир добрее».

Представитель больницы отдельно поблагодарил организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли интерактивный спектакль для детей, а после представления каждый ребенок получил памятный подарок — волшебный сундучок с набором для рисования.

В рамках мероприятия прошла пресс-конференция, в которой принял участие заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгений Антипов. Он рассказал про оборудование, которое появится в больнице благодаря акции, и поблагодарил банк за поддержку: «Сегодня наша встреча посвящена замечательному событию: больнице передается сертификат на покупку двух приборов — ультрафиолетовых излучателей. Очень важно, чтобы дети, которые лечатся в стационаре, были надежно защищены от инфекций.

Благодаря данным приборам в значительно более короткое время будет проводиться кварцевание медицинских помещений с надёжным обеззараживающим эффектом, что позволит увеличить количество операций и других медицинских манипуляций и процедур нуждающимся детям. Это повысит качество и доступность медицинской помощи. Хочу сказать спасибо от имени комитета по здравоохранению сотрудникам банка ВТБ за участие в развитии здравоохранения Санкт-Петербурга». Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал об основных результатах программы: «На сегодняшний день “Мир без слёз” существует 16 лет. Изначально было решено поддерживать медицинские учреждения — помогая больницам, можно помочь сразу многим детям, нуждающимся в этом.

Сегодня стало известно, что в клиническом центре им. К.А. Раухфуса благодаря подаренному в 2009 году оборудованию проведено более 30 тысяч операций. Эта впечатляющая цифра — результат, ради которого работает и развивается программа. Кроме того, география проекта постоянно расширяется — до конца 2019 года акции еще пройдут во Владивостоке, Казани, Ставрополе, Пскове, Волгограде и Барнауле».