На турнире серии Challenger — Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе завершились соревнования среди женщин в короткой программе.

Победу в первый день соревнований одержала российская фигуристка Александра Трусова. Она откатала программу без ошибок, а также продемонстрировала костюм-трансформер, сменив платье прямо во время выступления. За короткую программу Трусова получила 74,91 балла.

На втором месте кореянка Ханул Ким с результатом 62,59 балла, третье место у итальянки Лары Наки Гутманн — 62,41 балла.

Россиянка Станислава Константинова исполнила программу с падением и получила 58,19 балла за свое выступление. Мария Сотскова вошла в десятку с результатом 48,93, ей короткая программу тоже не удалось откатать чисто.

Завтра, 21 сентября, женщины покажут на Мемориале Ондрея Непелы произвольную программу.