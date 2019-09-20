Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил свое отношение к решению Российского футбольного союза отказать петербургскому клубу в заявке на первую часть сезона нападающего Александра Кокорина.

Медведев отметил, что такой закон — по процедурным вопросам и параметрам «Зениту» отказали. По словам гендиректора, есть определенная процедура, дело даже не только в сроках.

«Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, что РФС отказал в регистрации Александра Кокорина, чем вызвал гнев главного тренера «Зенита» Сергея Семака.