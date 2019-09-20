Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили на пятом этапе серии юниорского Гран-при в Гданьске, Польша.

За произвольную программу Панфилова и Рылов набрали 121.76 балла, в общей сумме за этап пара набрала 192,73 балла. На втором месте по итогам двух соревновательных дней расположилась пара из США Кейт Финстер/Балаш Надь (166,22 балла), на третьем — немецкий дуэт Анника Хоке/Роберт Кункель (156,20 балла).

На этапе Гран-при в Польше выступали еще две российских пары. Алина Пепелева/Роман Плешков стали четвертыми, набрав за две программы в сумме 150,56, Анна Щеглова/Илья Калашников показали пятый результат (150,36 балла).

Победа на этапе Гран-при в Польше помогла Панфиловой и Рылову квалифицироваться в финал юниорского Гран-при.

Завтра на этапе юниорского Гран-при в Гданьске состоятся показы произвольного танца, а также выступления юношей в произвольной программе.