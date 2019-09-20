Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат на второй свободной практике на Гран-при Сингапура в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».

Один полный круг по трассе Хэмилтон преодолел на своем болиде за 1 минуту и 38,773 секунды. Вторым стал пилот «Ред Булла» из Нидерландов Макс Ферстаппен. Он преодолел один круг хуже на 0,184 секунды. С третьим результатом провел вторую тренировку Себастьян Феттель из «Феррари», он проиграл Хэмилттону 0,818 секунды.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился в таблице на 11-й позиции, его лучший результат хуже проката Хэмилтона на 1,940 секунды. На первой тренировке россиянин занял 9-ю позицию, однако его результат был хуже — 1 минута и 42,305 секунды.

Завтра на Гран-при Сингапура состоится третья свободная практика, а затем пройдут квалификационные заезды.