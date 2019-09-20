Немецкая фигуристка украинского происхождения, олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании Алена Савченко сообщила о том, что родила ребенка.

В своем «Инстаграме» Алена Савченко выложила фотографию своей руки вместе с рукой новорожденной дочки и написала «Добро пожаловать в мир, Амилия Савченко Кросс, 7.09.2019». О том, что фигуристка родила дочь, не было известно на протяжении двух недель.

Напомним, сейчас Алене Савченко 35 лет. Ранее сообщалось, что она может вернуться на лед после рождения ребенка. В 2018 году Алена Савченко стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в парном катании вместе с Бруно Массо. Ранее фигуристка дважды становилась бронзовым призером игр в паре с Робином Шолковы. Также спортсменка является шестикратной чемпионкой мира: пять золотых медалей она выиграла с Шолковы, еще одну — с Массо.