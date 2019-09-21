На Гран-при Сингапура сегодня, 21 сентября, пройдут третья свободная практика, а также квалификация перед итоговой гонкой. 15-й этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» проходит в эти дни на Городской трассе Марина Бэй.

На 13:00 по московскому времени запланирована третья свободная практика, а в 16:00 стартует квалификация перед итоговой гонкой.

По итогам первой свободной практики лучший результат показал голландец из «Ред Булла» Макс Ферстаппен, со вторым временем за круг к финишу приехал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, замкнул тройку лидеров представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин из «Торо Россо» Даниил Квят стал девятым.

По итогам второй свободной практики лучшее время у Льюиса Хэмилтона, вторым стал Макс Ферстаппен, а третьим Себастьян Феттель. Результат Квята стал 11-ым.