Московский «Спартак» проиграл в матче 10-го тура чемпионата России по футболу, с минимальным счетом уступив «Уфе». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече стал автоголом: в свои ворота на 13-й минуте забил защитник «Спартака» Николай Рассказов. Судила встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Это уже третье подряд поражение «Спартака» в Российской Премьер-лиге. В восьмом туре подопечные Олега Кононова дома уступили петербургскому «Зениту» со счетом 0:1, затем снова проиграл на «Открытие-Арене», но уже екатеринбургскому «Уралу». За 10 туров команда красно-белых набрала 14 очков.

Следующий матч «Спартак» проведет в Премьер-лиге против «Оренбурга». Игра в рамках 11-го тура РПЛ состоится 29 сентября на «Открытие-Арене» в Москве.