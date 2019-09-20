Российский фигурист Владимир Самойлов стал победителем первого этапа Кубка России в Сызрани. Соревнования проходят в эти дни на площадке комплекса «Роснефть-Арена».

Самойлов включил в произвольную три четверных прыжка, что позволило ему по итогам произвольной программы опередить ближайшего преследователя на 30 баллов и вырваться на итоговое первое место с результатом 268,37 балла.

В произвольной программе Сергей Воронов допустил ошибку при исполнении тройного акселя, а также сдвоил тройной прыжок в каскаде с четверным. В сумме за две программы Сергей Воронов получил 263,75 балла.

Третьим стал Егор Мурашов с результатом в 231,79 балла за короткую и произвольную программы.

Сегодня, 20 сентября, на первом этапе Кубка России также завершились соревнования среди юниоров, их победителем стал Георгий Куница, воспитанник группы Этери Тутберидзе.