Российский спортивный комментатор, бывший футболист Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с отказом РФС заявлять Александра Кокорина за петербургский «Зенит» вне регистрационного периода.

В интервью порталу РИА Новости Орлов отметил, что подобное решение РФС — это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову, как по тренеру сборной. «Кокорин, конечно потенциальный кандидат в национальную сборную, поэтому ему надо играть. Надо, чтобы Александру хотя бы разрешили играть за «Зенит-2″. Где-то же надо Кокорину играть в футбол», — сказал Орлов.

Напомним, сегодня, 20 сентября, стало известно о решении РФС отказать «Зениту» в заявке Александра Кокорина на сезон. Очень бурно отреагировал на эту новость главный тренер клуба Сергей Семак, однако потом удалил свой пост в «Инстаграме» и извинился перед союзом.