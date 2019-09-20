Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в Баку.

Награды российские спортсменки получили в дисциплине «индивидуальное многоборье». Результат Дины Авериной по сумме выступлений в упражнениях с лентой, мячом, обручем и булавой — 91,400 балла. На счету Дины до этого было уже четыре золотых медали на текущем турнире, а также бронзовая награда.

Арина Аверина стала второй, уступив сестре 0,300 балла. Третье место у израильской гимнастки Линой Ашрам, она показала результат в 89,700 балла.

Результат сестер Авериных в индивидуальном многоборье позволил девушкам завоевать две олимпийские лицензии на Летние Олимпийские игры в Токио 2020 года.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года завершится 22 сентября.