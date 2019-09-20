Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от поражения команды в матче 10-го тура чемпионата России по футболу против «Уфы».

В интервью телеканалу «Матч Премьер» после игры Кононов высказался о будущем клуба оптимистично. «Нужно работать. Всегда черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе будут успехи, победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает», — заявил специалист.

Напомним, сегодня, 20 сентября, «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Это поражение стало третьим для «Спартака» подряд в чемпионате России по футболу, а также четвертым в сумме за сезон в РПЛ. В 8-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома с минимальным счетом уступил «Зениту», а затем проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.