Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выиграли соревнования в ритм-танце на Мемориале Ондрея Непелы.

Спортсмены исполнили программу под композицию Singing in the Rain и получили за прокат 78,44 балла. На втором месте пока располагается пара из Испании Сара Хуртадо и Кирилл Халявин, их оценка — 77,03 балла. На третьей промежуточной позиции американская пара Лоррейн Макнамара/Квинн Карпентер — 73,60 балла.

Российская пара Бетина Попова/Сергей Мозгов расположилась на четвертом месте, отставание от тройки призеров составляет 0,3 балла. Еще одна российская пара танцоров София Евдокимова/Егор Базин расположилась на шестом месте с результатом 66,31 балла.

Завтра, 21 сентября, танцевальные пары продемонстрируют на Мемориале Ондрея Непелы произвольные программы.

Всего в соревнованиях по танцам на льду на Мемориале Непелы участвуют тринадцать пар.