Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Информация об этом появилась на сайте команды.

Согласно заявлению пресс-службы клуба, сегодня, 20 сентября, расторжение соглашения Мамаева с клубом было оформлено. «В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — говорится в сообщении на сайте.

Клуб заявил, что ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной. «Как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — написала пресс-служба, также выложив видеоподборку лучших моментов Павла Мамаева во время выступлений за «Краснодар».

Напомним, 17 сентября Павел Мамаев освободился по УДО из исправительной колонии №4, после чего «Краснодар» смог начать процесс по расторжению контракта в двустороннем порядке.