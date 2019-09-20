Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как проходит подготовка к новому сезону у Антона Бабикова.

Слова Хованцева приводит сайт агентства ТАСС. Тренер отметил, что в нынешнем году Антон Бабиков значительно лучше выглядит в команде с точки зрения психологии. «Если в прошлом году тренировки ему были неинтересны, то сейчас у него появилась серьезная мотивация тренироваться и выступать на более высоком уровне», — сказал Хованцев.

Напомним, в минувшем сезоне Антон Бабиков не пробился в состав основной сборной России по биатлону и соревновался на Кубке IBU. В общем зачете Кубка IBU сезона-2018/19 он занял первое место.

Ранее Nevasport писал о том, что Анатолий Хованцев оставил пост тренера мужской сборной России, однако продолжил возглавлять сборную России в целом.