Российский полузащитник Павел Мамаев может в ближайшее время стать игроком «Динамо». Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Согласно информации СМИ, Мамаев сейчас ведет переговоры с московским клубом по условиям сотрудничества. Футболист сможет тренироваться с клубом до января, а с началом регистрационного периода будет заявлен за команду в российском чемпионате.

Напомним, сегодня, 20 сентября, стало известно, что «Краснодар» официально расторг контракт с Павлом Мамаевым после того, как футболист освободился из исправительной колонии №4 Белгородской области. Пока футболист находится без клуба. Было известно об интересе к кандидатуре Мамаева со стороны самарских «Крыльев Советов».

За «Краснодар» Павел Мамаев выступал с 2014 по 2019 год. Ранее футболист играл в составе московских «Торпедо» и ЦСКА.