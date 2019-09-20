Российский фигурист Дмитрий Алиев чисто исполнил короткую программу на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Спортсмен исполнил постановку под музыку из мюзикла «Моцарт. Рок-опера». Прокат Дмитрия Алиева был оценен в 101,49 балла. За техническую наполненность программы Дмитрий Алиев получил 58,19 балла, за компоненты постановки — 43,30.

На прошлой неделе Дмитрий Алиев также принял участие в турнире серии Challenger, выступив на Lombardia Trophy. После двух дней соревнований Алиев занял второе место, уступив лишь китайскому фигуристу Бояну Цзиню.

Ранее на турнире короткую программу показал другой российский фигурист Александр Самарин. Его исполнение программы с падением было оценено в 79,56 балла.

На турнире Мемориал Ондрея Непелы должен был выступить Михаил Коляда, однако он снялся из-за болезни.