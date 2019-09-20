Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира ATP в Санкт-Петербурге. Встреча прошла на центральном корте «Сибур-Арены» и завершилась в двух сетах.

Счет по партиям — 6:4, 7:5 в пользу Медведева. На его счету двенадцать подач навылет, в то время как его соперник подал навылет всего три раза. Отметим, что Медведев чаще совершал оплошности при подаче: за весь матч он совершил пять двойных ошибок, а Рублев — всего одну.

На протяжении встречи Даниил Медведев имел 13 брейк-пойнтов, из которых реализовал всего пять, Рублев сумел довести до успеха три из шести имевшихся брейков.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Даниил Медведев сыграет против белорусского теннисиста Егора Герасимова, который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини.