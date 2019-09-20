Российский теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале четвертой ракетке мира удалось переиграть соотечественника Андрея Рублева.

Встреча началась в 19:50 по московскому времени, поединок несколько раз откладывался из-за того, что центральный корт «Сибур-Арены» был занят поединком Егора Герасимова и Маттео Береттини. Рублев и Медведев сражались два сета, счет по партиям 6:4, 7:5. Встреча продолжалась около двух часов.

Фоторепортаж с российского четвертьфинала на SPb Open от Nevasport:

До последнего Даниил Медведев сражался с сопротивлением Андрея Рублева, о чем говорит счет во втором сете — 7:5.

В полуфинале турнира Даниил Медведев сразится с представителем Белоруссии Егором Герасимовым. Встреча пройдет завтра, 21 сентября.