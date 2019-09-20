Российские фигуристы Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, выступающие в парном катании, стали первыми в короткой программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Соревнования проходят на площадке «Роснефть Арена».

За короткую программу Костюкович и Ялин набрали 67,08 балла. За технику пара получила 37,20 балла, а за компоненты программы — 29,88. Эта спортивная пара представляет Санкт-Петербург.

Второй результат получила также пара из Санкт-Петербурга: с результатом 59,67 балла откатались Таисия Собинина и Никита Володин.

Третье промежуточное место после первого дня соревнований занимает московская спортивная пара Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев. Эти фигуристы набрали 58,79 балла.

Завтра, 21 сентября, пройдет показ произвольных программ у спортивных пар во взрослом и юниорском катании. Также завтра начнется показ коротких программ у девушек и женщин.