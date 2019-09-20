Российская фигуристка Анастасия Тараканова чисто исполнила произвольную программу в рамках пятого этапа серии Гран-при среди юниоров в Гданьске, Польша.

Тараканова исполнила произвольную программу под саундтрек к фильму Freedom. Все элементы были выполнены без единой помарки. За произвольную программу Тараканова получила 126,60 балла, в сумме за две программы — 194,74 балла.

Пока в общем зачете лидирует американка Алиса Лю. Она чисто исполнила произвольную программу, включив в нее два тройных акселя, один из которых в каскаде, а также четверной лутц, получив за прокат .

Ранее Анастасия Тараканова стала третьей на этапе ЮГП в Лейк-Плэсиде. Она сохраняет шансы на попадание в финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.