На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске завершились соревнования среди девушек.

Первой стала фигуристка из США Алиса Лю. Она шла четвертой после исполнения короткой программы, однако благодаря высокой технической оценке произвольной программе вышла на первое место. Спортсменка выполнила четверной лутц, а также два тройных акселя, набрала за произвольную программу 138,99, а в сумме за два дня — 203,10 балла.

Второй стала россиянка Виктория Васильева, она набрала за произвольную программу 128,95 балла, а в сумме за две программы — 196,47.

Шедшая первой после короткой программы Анастасия Тараканова финишировала на третьем месте с результатом 194,74 балла, хотя идеально исполнила обе программы без помарок.

Следующий этап юниорской серии Гран-при пройдет в Загребе, Хорватия.