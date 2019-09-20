Алиев выиграл короткую программу на Мемориале Непелы

Российский фигурист Дмитрий Алиев победил в короткой программе на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

По итогам выступлений в короткой программе Алиев заработал 101,49 балла. За техническую наполненность программы Дмитрий Алиев получил 58,19 балла, за компоненты постановки — 43,30.

Второе промежуточное место у представителя Латвии Дениса Васильевса. Он набрал за показ короткой программы 79,76 балла. Россиянин Александр Самарин не справился с технической составляющей своей постановки и заработал 79,56 балла за прокат.

На турнире Мемориал Ондрея Непелы должен был выступить еще один россиянин, Михаил Коляда, однако он снялся из-за болезни.

Завтра, 21 сентября, мужчины покажут произвольную программу в рамках Мемориала Ондрея Непелы. Турнир относится к серии Challenger.