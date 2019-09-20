Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Информация об этом появилась на сайте Бразильской конфедерации футбола.

Во время перерыва на матчи сборных олимпийская команда Бразилии проведет два товарищеских матча. 10 октября бразильцам предстоит сразиться со сборной Венесуэлы, а 14 октября — с командой Японии.

В прошлом году Малком получал вызов в основную сборную Бразилии, тогда он выступал за испанскую «Барселону». В петербургский «Зенит» футболист перебрался в августе 2019 года, после неудачного сезона в стане «сине-гранатовых».

Отметим, что на данный момент Малком не совсем здоров, с 11 августа он не выходил на поле.

За олимпийскую сборную получают право выступать футболисты не старше 23 лет. Сейчас Малкому 22 года.