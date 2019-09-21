На Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе сегодня, 21 сентября, состоится показ произвольных программ у мужчин, женщин и танцевальных пар.

В 12:00 по московскому времени стартует показ произвольной программы у женщин. Пока в лидерах идет россиянка Александра Трусова, она набрала больше 74 баллов за короткую программу. На пятом месте расположилась Станислава Константинова с падением, на десятом — Мария Сотскова с двумя падениями.

В 15:30 ожидается начало произвольного танца у пар. На певром промежуточном месте расположилась танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов, они набрали за ритм-танец больше 78 баллов. На четвертом месте идут Бетина Попова и Сергей Мозгов, на шестом — Софья Евдокимова и Егор Базин.

В 18:00 стартуют выступления мужчин в произвольной программе. После первого дня лидирует Дмитрий Алиев, набравший за короткую программу 101,49 балла. Александр Самарин — третий, его результат — 79,56 балла.