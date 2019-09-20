Для тех, кто пропустил день из жизни спортивного мира, предлагаем подборку главных спортивных новостей за пятницу, 20 сентября, по версии Nevasport:

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал SPb Open

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира ATP в Санкт-Петербурге. Встреча прошла на центральном корте «Сибур-Арены» и завершилась в двух сетах. Счет по партиям — 6:4, 7:5 в пользу Медведева. На его счету двенадцать подач навылет, в то время как его соперник подал навылет всего три раза. В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Даниил Медведев сыграет против белорусского теннисиста Егора Герасимова, который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Трусова победила в короткой программе на Мемориале Непелы

Победу в первый день соревнований на Мемориале Ондрея Непелы одержала российская фигуристка Александра Трусова. Она откатала программу без ошибок, а также продемонстрировала костюм-трансформер, сменив платье прямо во время выступления. За короткую программу Трусова получила 74,91 балла. На втором месте кореянка Ханул Ким с результатом 62,59 балла, третье место у итальянки Лары Наки Гутманн — 62,41 балла. Россиянка Станислава Константинова исполнила программу с падением и получила 58,19 балла за свое выступление. Мария Сотскова вошла в десятку с результатом 48,93, ей короткая программу тоже не удалось откатать чисто.

РФС отказался регистрировать Кокорина, Семак отреагировал эмоциональным постом в «Инстаграме»

Российский футбольный союз отказался включать Александра Кокорина в заявку на сезон-2019/20 после завершения летнего регистрационного периода. Главный тренер «Зенита» Сергея Семак отреагировал на произошедшее эмоциональным постом в «Инстаграме», однако спустя час удалил его и попросил прощения, призвав разобраться в ситуации.

Тарасова/Морозов — вторые в короткой программе на U.S. International Figure Skating Classic

В Солт-Лейк-Сити проходит турнир серии Challenger — U.S. International Figure Skating Classic. На турнире в парном катании российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе. Судьи оценили прокат Тарасовой и Морозова на 74,85 балла. На первой строчке расположились представители США Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук, которым судьи поставили 76,23 балла. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Китая Чен Пэн и Ян Цзинь, их результат составил 67,90.

Панфилова и Рылов выиграли этап ЮГП в Польше и вышли в финал серии

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили на пятом этапе серии юниорского Гран-при в Гданьске, Польша. За произвольную программу Панфилова и Рылов набрали 121.76 балла, в общей сумме за этап пара набрала 192,73 балла. На втором месте по итогам двух соревновательных дней расположилась пара из США Кейт Финстер/Балаш Надь (166,22 балла), на третьем — немецкий дуэт Анника Хоке/Роберт Кункель (156,20 балла). На этапе Гран-при в Польше выступали еще две российских пары. Алина Пепелева/Роман Плешков стали четвертыми, набрав за две программы в сумме 150,56, Анна Щеглова/Илья Калашников показали пятый результат (150,36 балла).

Лю победила на этапе ЮГП в Гданьске, Васильева — 2-я, Тараканова — 3-я

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске завершились соревнования среди девушек. Первой стала фигуристка из США Алиса Лю. Спортсменка выполнила четверной лутц, а также два тройных акселя, набрала за произвольную программу 138,99, а в сумме за два дня — 203,10 балла. Второй стала россиянка Виктория Васильева, она набрала за произвольную программу 128,95 балла, а в сумме за две программы — 196,47. Шедшая первой после короткой программы Анастасия Тараканова финишировала на третьем месте с результатом 194,74 балла.

«Спартак» потерпел третье поражение в РПЛ подряд, проиграв «Уфе»

Московский «Спартак» проиграл в матче 10-го тура чемпионата России по футболу, с минимальным счетом уступив «Уфе». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече стал автоголом: в свои ворота на 13-й минуте забил защитник «Спартака» Николай Рассказов. Это уже третье подряд поражение «Спартака» в Российской Премьер-лиге. В восьмом туре подопечные Олега Кононова дома уступили петербургскому «Зениту» со счетом 0:1, затем снова проиграл на «Открытие-Арене», но уже екатеринбургскому «Уралу».