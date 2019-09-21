Российский нападающий Никита Кучеров стал главным героем матча «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Это предсезонный матч в рамках подготовки к регулярному чемпионату НХЛ. «Тампа» победила, а Кучеров оформил дубль в самом конце матча.

Автором первой шайбы в игре также стал россиянин — отличился Александр Волков. У «Нэшвилла» забивал Калле Ярнкрок.

В матче принимал участие защитник «Тампы» Михаил Сергеев, однако результативными действиями не отличался. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский пропускал встречу.