Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, что удалось сделать в пятничных свободных заездах Гран-при Сингапура Формулы-1.

По словам Квята, это была плавная пятница — было выполнена та программа, которую запланировали на обе сессии. Квят уверен, что в команде знают, что еще нужно несколько поработать, чтобы улучшить баланс машины перед субботним днем. Пятницей Квят доволен.

«Изучим ещё больше в попытке ещё оптимизировать работу машины. Думаю, ещё можно отыграть время, и мы сделаем всё, что в наших силах», — цитирует россиянина пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, Квят занял девятое место по итогам первой сессии в пятницу. По итогам второй тренировки он занял одиннадцатое место.