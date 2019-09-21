Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили выступление на турнире серии Challenger – U.S. International Figure Skating Classic. Малопрестижный турнир проходил в американском Солт-Лейк-Сити.

В произвольной программе российская пара вышла на лед под предпоследними, под восьмым номером. Судьи оценили их выступление в 119, 84 балла. В сумме по итогам короткой и произвольной программы у Тарасовой и Морозова вышло 194.69 баллов.

Первыми стали​​​ представители США Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук (205,58). Китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян заняли третье место (184,04).

Напомним, по итогам короткой программы Тарасова и Морозов заняли второе место, судьи оценили их прокат на 74,85 балла.

Отметим, что Тарасова и Морозовбыли единственными представителями России на данном турнире. Начиная с этого сезона фигуристы тренируются в США под руководством Марины Зуевой.