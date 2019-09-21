Российская теннисистка Анастасия Павлюенкова вышла в полуфинал турнира в японское Осаке. 41-я ракетка планеты в четвертьфинале в двух сетах переиграла японку Мисаки Дои, которая находилась на 83-м в рейтинге WTA.

Встреча началась еще в пятницу, однако из-за плохой погода была остановлена после двух геймов. В субботу при счете 2:0 по геймам в пользу Павлюченковой игра продолжилась. 28-летняя россиянка не стала затягивать матча, завершив его в свою пользу в двух сетах. Итоговый счет — 6:2, 6:2.

За выход в финал соревнований в Осаке Павлюченкова сразится с представительницей Германии Анжеликой Кербер. В параллельном полуфинале сыграют Наоими Осака и Элисе Мертенс.