Российский теннисист подвел итог четвертьфинального матча SPB Open против Андрея Рублева. Россиянин победил со счетом 6:4, 7:5 и теперь сразится за свой пятый выход в финал подряд.

По словам четвертой ракетки мира, он победил за счет уверенности, которую приобрел в Америке. Это был равный матч, в котором победить ему помогла именно уверенность — Медведев в этом убежден. По мнению теннисиста, симпатии публики разделились поровну.

«Вот только боюсь, что завтра все уйдут на соседнюю «Газпром Арену» смотреть домашний матч «Зенита» с «Рубином», а за меня болеть никто не останется. Но надеюсь все же, что этого не произойдет», — сказал Медведев после матча.

В субботу Медведев сыграет в СИБУР Арене с белорусом Егором Герасимовым. Встреча начнется примерно в 16.00.